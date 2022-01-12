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أزمة في منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو

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المنتخب
Native
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الأربعاء، 12-01-2022 12:24 م
يواجه منتخب مصر أزمة بين صفوف لاعبيه بعد الهزيمة من نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا.
وأصبح موقف مشاركة أحمد أبو الفتوح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام غينيا بيساو المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالأمم الإفريقية صعبة للغاية .
ويعاني أبو الفتوح من إصابة قوية في عضلة السمانة وهو ما أدى إلى استبداله من مباراة مصر ونيجيريا أمس .
ويخضع أبو الفتوح إلى كشف طبي اليوم من أجل تحديد الإصابة بشكل دقيق والمدة التي سيغيب عنها عن الفراعنة .
ويعد غياب أبو الفتوح عن المنتخب في مباراته المقبلة ضربة موجعة للجهاز الفني في ظل الاعتماد عليه بشكل كامل في التشكيل الأساسي للمنتخب طوال الفترة الماضية.

 

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