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4 قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة مصر وغينيا مساء اليوم

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المنتخب
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السبت، 15-01-2022 10:16 ص

يترقب المصريين اليوم السبت مباراة منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أمام نظيره منتخب غينيا بيساو في التاسعة مساء في إطار منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة فى بطولة أمم أفريقيا 2021.
وتلقى منتخب مصر، خسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدف دون رد فى افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وغينيا بيساو أيضا فى إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.
ومن المقرر أن تذاع تذاع مباراة منتخب ونظيره منتخب غينيا بيساو عبر قناة beIN SPORTS HD MAX 1.
كما جاءت القنوات المقرر أن تذاع عليها مباراة مصر وغينيا بيساو على النحو التالي:
قناة bein sport 1 المفتوحة
قناة الجزائرية الارضية على النايل سات
 قناة فارزيش Varzish
 قناة سبورت كلوب البلغارية

 

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