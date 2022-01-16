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تعليق مفاجئ لـ كيروش بعد فوز المنتخب على غينيا بيساو

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كيروش
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الأحد، 16-01-2022 11:05 ص
قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة المنتخب ضد غينيا بيساو والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد: "نهدي هذا الفوز والمجهودات والتضحيات التي قام بها اللاعبون إلى كل الجماهير المصرية".
وأضاف "بعد 3 أو 4 أيام من التوتر والضغوطات، أظهر اللاعبون شخصية قوية واستطاعوا أن يخرجوا من عنق الزجاجة ومن هذا الموقف الصعب".
وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد اليوم ولم يكون هناك توتر، كان من الممكن أن نسجل أكثر ولكن لسوء الحظ ارتطمت 3 كرات بالقائم".
وأتم "استحقت مصر الفوز اليوم وسنتحسن في مباراة تلو الأخرى".
هدف منتخب مصر جاء عن طريق محمد صلاح جناح نادي ليفربول، في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة على الطائر من متابعة للكرة العرضية المميزة من عمرو السولية.
وحصد محمد صلاح جائزة رجل المباراة بعد قيادته منتخب مصر لتحقيق الانتصار.
 

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