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صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض

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صلاح
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الثلاثاء، 11-01-2022 03:02 م
كشف النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن بعض الأمور لأول مرة، خلال حديثه مع مجلة "جي كيو" بنسختها البريطانية.
وأشار صلاح، خلال تصريحات مع المجلة البريطانية، أثناء خضوعه لجلسة تصوير جديدة، إلى إصابته مع بداية كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكدا أن "عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، أثر به نفسيا".
وقال: "بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".
وبشأن تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أكد صلاح أن "الأمر ليس بيده"، مؤكدا أنه يريد أن يبقى في ليفربول.
وأضاف: "يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة"، مشير إلى أنه "الآن في السنة الخامسة في ليفربول، ويعرف النادي جيدا، ويحب الجماهير وهم يحبونه، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".
وكانت وسائل إعلام إنجليزية، كشفت مؤخرا عن عوامل أخرى تهم اللاعب المصري محمد صلاح، بخلاف قيمة عقده الجديد، من أجل ضمان استمراره مع ليفربول الإنجليزي.
وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن من أهم العوامل التي تهم محمد صلاح هي تعزيز صفوف الفريق للفوز بالمزيد من البطولات، وطموح الإدارة في الاستمرار بحصد الألقاب والمنافسة في البطولات، مع الاهتمام بتقديم عرض جيد من الناحية المالية يناسب قيمته السوقية الحالية.
وعلق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح.
وقال، في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس": "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه". وأضاف: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".
 

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