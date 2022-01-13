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رسالة حازمة من محمد صلاح لجميع لاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا

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صلاح
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الخميس، 13-01-2022 04:01 م

عقد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني جلسات مكثفة، مع اللاعبين من أجل إزالة آثار الهزيمة أمام نيجيريا بعد الحالة النفسية التى فرضت نفسها داخل الفريق خاصة بعد الهجوم العنيف من قبل الجماهير عقب المباراة .
وأكد صلاح أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع من أجل الظهور بشكل قوي خلال المباريات المتبقية من مسابقة الأمم الإفريقية والمنافسة على لقب البطولة الأكبر داخل القارة السمراء ، وطالب صلاح الجميع بالتركيز الكامل خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم كرة قدم تليق باسم الكرة المصرية في إفريقيا .
وتعهد الجميع بالظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة ، بداية من مباراة غينيا بيساو المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية .
 ويدخل منتخب مصر مباراة غينيا بيساو رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعويض الخسارة الأولى أمام نيجيريا .
وتعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للخسارة الأولى أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

 

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