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«أريد تحقيق حلمي».. ماذا قال محمد صلاح قبل ساعات من لقاء نيجيريا؟

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صلاح
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الإثنين، 10-01-2022 03:09 م

أبدى محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم رغبته الكبيرة فى التتويج مع المنتخب بلقب الأمم الإفريقية المقامة في الوقت الحالي بالكاميرون.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا، أتواجد مع منتخب مصر من 10 أعوام وأحلم بالتتويج مع المنتخب بلقب قاري، الأمم الإفريقية بطولة قوية ولدينا إصرار كبير في الفوز بها وقادرون على ذلك رغم قوة المنافسين.

وأضاف: "المنتخب جاهز لمواجهة نيجيريا وهدفنا الفوز وتقديم عرض قوي يليق بالمنتخب".

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراته غدا الثلاثاء مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات .
 

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