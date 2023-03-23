ميدو يكشف اسم المدرب المصري الوحيد المرشح لتدريب الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عن ملامح المدرب الجديد المرشح لتولي قيادة الزمالك خلفاً للمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك يتمسك بقوة بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

وأوضح أن الزمالك لديه الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي بناء على رؤية أمير مرتضى مؤكداً أن المدرب المحلي الوحيد في الترشيحات هو خالد جلال المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي.

وأشار إلى أن البرتغالي فيريرا قدم الكثير للزمالك وهو المدرب التاريخي للفريق الأبيض وتنازله عن الشرط الجزائي ومكافأة الدوري أكبر دليل على حبه الشديد واعتزازه بالقلعة البيضاء.