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نجم الزمالك: شيكابالا زعلان.. وعلى النادي إصدار بيان حول حالته الصحية

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نجم الزمالك: شيكابالا زعلان.. وعلى النادي إصدار بيان حول حالته الصحية

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شيكابالا
Native
Teads
الثلاثاء، 14-03-2023 09:33 ص

 

أكد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق غاضب وحزين من التناول الاعلامى لملف إصابته فى الفتره الاخيره

 

شيكابالا الذى تدور حولة الاقاويل فى الأيام الأخيره، بسبب حالته الصحيه، ليعلق أحمد حسام ميدو على هذا الامر.

 

ميدو فى بداية حديثه طالب إدارة الزمالك بالخروج ببيان رسمى وتوضيح حالة اللاعب بصورة رسميه، منعاً للقيل والقال.

 

وقال: شيكابالا رمز من رموز النادى، ومن ضمن احلامى يتعمل متحف لنادى الزمالك، ويبقى فيه تمثال لشيكابالا داخل هذا المتحف.

 

وأضاف ميدو: شيكابالا حزين من التناول الاعلامى لاصابته خاصة من قناة الزمالك الرسميه، وانا تواصلت معه منذ ساعات.

 

وتابع ميدو: شيكابالا قادر على العطاء لمدة موسمين كمان،  وعلى الادارة الخروج ببيان رسمى وتوضيح حالته رسمياً.

 

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