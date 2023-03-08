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قرار عاجل من كاف بشأن ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي مباشرة

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الزمالك والترجي
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الأربعاء، 08-03-2023 09:18 ص

 

قررت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اختيار أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الخضوع لكشف المنشطات.

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختارت ثنائي الزمالك عقب انتهاء اللقاء مباشرة للخضوع لكشف المنشظات، بالإضافة إلى حمدو الهوني ومحمد علي بن رمضان من الترجي التونسي.

 

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب الزمالك في المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يواصل الترجي التونسي تصدره برصيد 9 نقاط.

 

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