"لابد من حماية كولر".. ميدو ينتقد بيان الأهلي





انتقد أحمد حسام ميدو، الخبر الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بشأن مشاهدة مارسيل كولر مدرب الفريق لتسجيلات لمباريات القطن الكاميروني.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة للخبر الذي تم نشره لمشاهدة كولر تسجيلات لمباريات القطن، هذا خبر تم نشره في توقيت غير مناسب، وسوء تقدير من المركز الإعلامي للنادي الأهلي".

أضاف: "هذا الخبر استفز جمهور الأهلي، وهذا واضح من رد فعل جمهور الأهلي على نشر هذا الخبر" .

واختتم: "لابد من حماية كولر بشكل أفضل في الأهلي، هذا الخبر تم نشره في توقيت غير مناسب يساعد على زيادة غضب جماهير الأهلي ضد كولر".