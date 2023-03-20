أسماء لاعبي الزمالك الرافضين المشاركة في المباريات





أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أزمة النادي الأبيض بدأت برحيل فيريرا وتعيين أسامة نبيه ثم عودة المدرب البرتغالي مجددًا على رأس الجهاز الفني، وهو السبب في التأثير السلبي على لاعبي الفريق في الفترة الماضية.

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "وجود فيريرا ونبيه سويًا كان صعب للغاية، ونقطة سلبية أثرت على الجهاز الفني قبل اللاعبين، كان يجب استمرار أسامة نبيه ورحيل المدرب البرتغالي بشكل نهائي عقب اتخاذ قرار إقالته".

وأضاف: "المدير الفني له الحق في إدارة الفريق بالشكل المطلوب، لكن فيريرا سقط فنيا، ثم تأثرت معنويات اللاعبين، وهو ما جعل الأمور تصل إلى مرحلة سلبية للغاية، كما أن الجهاز الفني لم يتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي جيد وتحضيرهم للمواجهات الحالية".

وواصل: "هناك لاعبين تختار المباريات التي تخوضها وتسافر من أجل المشاركة فيها، وبعضهم لا يريد خوض المباريات تحت الضغوط مثل عمر جابر ومصطفى الزناري وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، بعض هؤلاء اللاعبين قد يكون شعروا بعدم القدرة على اللعب تحت الضغوط، وهذا الأمر موجود حاليًا في الزمالك، بعض العناصر لا تريد خوض المباريات لأسباب معينة".

وأكمل جعفر : "الصفقات الجديدة لم تضيف كثيرًا لنادي الزمالك، وطالما فيريرا لا يعتمد عليهم، فهو لم يطلبهم من الأساس، والموسم الماضي كان هناك لاعبين لديهم إصرار ورغبة في الفوز وكان هناك دعم اداري كبير لهم، وفي الموسم الحالي تم التعاقد مع صفقات كثيرة ولم يشاركوا".

وأضاف : "لابد من وجود لجنة داخل الزمالك الاختيار الصفقات الجديدة، ومعنى عدم مشاركة اللاعبين الجدد في الموسم الحالي أن المدير الفني لم يقم باختيارهم، فكيف يتم التعاقد مع لاعب مثل سامسون عن طريق (الفيديوهات فقط) ولكن في النهاية فيريرا متحمل مسئولية اختيار بعض اللاعبين للانضمام لصفوف الزمالك".

وزاد: "عمر جابر كيف يتم التعاقد معه، فأين شاهده فيريرا، في الموسم الماضي لم يقدم مستوى جيد مع بيراميدز".

وأتم فاروق جعفر: "اللاعبون في الموسمين الماضيين كان لديهم اصرار وتركيز ويقاتلون من اجل الفوز بالدوري، لكن الوضع تغير بشكل كبير في الموسم الحالي".