ميدو يفاجئ الجميع بتصريحات غير متوقعة عن موسيماني

الأحد، 08-08-2021
01:49 م
أكد النجم أحمد حسام "ميدو
"٬ أن الجميع توقع صعوبة مباراة الاهلى
وسيراميكا كليوباترا ولكن لاعبى الفريق الأحمر أظهروا قوتهم منذ بداية المباراة.
وقال ميدو
فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة
الشباب والرياضة: "الشراسة الهجومية التى ظهر بها لاعبى الأهلى جعلت مباراة
سيراميكا سهلة وأسلوب هيثم شعبان صعب المهمة على فريقه بسبب الدفاع المتقدم وخطوط
مفتوحة وهذا أحدث مشكلة كبيرة".
وأضاف: "تحركات محمد شريف المزعجة ضربت خطوط دفاع سيراميكا كليوباترا٬
الأهلى قدم واحدة من أشرس المباريات فى الدورى٬ وذكاء موسيماني
ساهم فى الفوز بشكل
كبير".
وأكد النجم أحمد حسام "ميدو
"٬ أن
شخصية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الاهلى
شخصيته قوية للغاية
مع اللاعبين٬ مشددا على أنه ناجح فى التعامل مع لاعبي الفريق الاحمر منذ توليه
تدريب الفريق.
وقال ميدو
: "أفشة لاعب كبير جدا وينضج من مباراة لأخرى ويتالق بشكل
مميز مع فريق الاهلى
وأصبح يدافع ويهاجم ويقوم بكافة واجباته وأعتقد أن موسيماني
هو سبب تطور اللاعب".
وأضاف: "الأهلى كان من الممكن أن يفوز بنتيجة كبيرة للغاية وموسيماني
نجح فى تطوير مستوي جميع اللاعبين".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي من الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية
نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ، أمس السبت، ضمن
منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.
سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق
الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.