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«فاشل وهجاص».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ رضا عبدالعال بشأن موسيماني

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Native
الأحد، 18-07-2021 10:10 ص


وجه إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، رسالة إلى رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، بشأن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بعد التتويج ببطولة أفريقيا العاشر والثانية للعام الثاني على التوالي.
وقال إبراهيم سعيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن موسيماني، رد بشكل هادئ على كافة المشككين، أولهم رضا عبد العال، الذي قلل من إمكانياته، مضيفًا «هل كابتن رضا هيقدر يطلع يقول موسيماني فاشل أو هجاص زي ما بيقول؟».
وتابع، أن موسيماني تعامل مع الأهلي باحترافية واستطاع التأقلم سريعًا، ومن ثم توج بالبطولات، فضلًا عن أنه تولى مهمة تدريب الأحمر نتيجة نجاحه مع صن داونز، وتتويجه معه ببطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن موسيماني من المدربين الذين يقدمون كرة ممتعة وبشكل هادئ، فضلًا عن ثقة اللاعبين داخل الملعب.
واختتم تصريحاته «ماينفعش تقلل من قيمة مدرب بيتعب ويجتهد ويحقق إنجازات على أرض الواقع، وموسيماني له تاريخ قبل ما يتولى مهمة تدريب الأهلي، وهو مدرب هادئ يمنح اللاعبين الثقة في أنفسهم داخل الملعب للعب بأريحية».
 

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