كايزر تشيفز: هذه جوانب خطورة الأهلي وموسيماني نضج بعد تدريبه

الثلاثاء، 13-07-2021
03:43 م
شدد كايزر موتنج
جونيور المدير الرياضي لفريق كايزر تشيفز
الجنوب أفريقي، على أهمية مواجهة الأهلي
في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي
وكايزر تشيفز
، بطل جنوب إفريقيا، مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس
بالمغرب، في النهائي الإفريقي.
وقال موتنج، في
تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورت": “أعتقد أنها ستكون مباراة
تاريخية للفريقين، نستعد لها جيدا، ونعمل على تحضير الفريق حتى في أيام الإجازات”.
وتابع: “النادي
الأهلي له مكانة كبيرة في القارة الإفريقية، شكل كرة القدم الذي يقدمها الفريقين،
من الجانب التكتيكي رائع لأن هناك عقول كبيرة جدا وراء الفريقين أستطاعت أن
توصلهما للنهائي”.
وأضاف:
"موسيماني
نضج كرويا بعد تدريب الأهلي ومواجهتنا له ستكون تحديا مختلفا،
وخطورة الأهلي في جماعيته وطريقة لعبه بجانب امتلاكه لاعبين مميزين، لكن لدينا ثقة
وقدر من التفاؤل في تحقيق هدفنا من اللقاء".
وأعلن بيتسو
موسيماني
، المدير الفني للأهلي، قائمة
الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز
، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر
إقامتها مساء السبت المقبل.
وضمت قائمة
الفريق 28 لاعبا هم:
حراسة المرمى:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع:
محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون
وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي
فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود،
وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم:
محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر
وجونيور أجايي.