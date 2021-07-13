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كايزر تشيفز: هذه جوانب خطورة الأهلي وموسيماني نضج بعد تدريبه

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كايزر تشيفز
Native
الثلاثاء، 13-07-2021 03:43 م

شدد كايزر موتنج جونيور المدير الرياضي لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على أهمية مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي وكايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في النهائي الإفريقي.
وقال موتنج، في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورت": “أعتقد أنها ستكون مباراة تاريخية للفريقين، نستعد لها جيدا، ونعمل على تحضير الفريق حتى في أيام الإجازات”.
وتابع: “النادي الأهلي له مكانة كبيرة في القارة الإفريقية، شكل كرة القدم الذي يقدمها الفريقين، من الجانب التكتيكي رائع لأن هناك عقول كبيرة جدا وراء الفريقين أستطاعت أن توصلهما للنهائي”.
وأضاف: "موسيماني نضج كرويا بعد تدريب الأهلي ومواجهتنا له ستكون تحديا مختلفا، وخطورة الأهلي في جماعيته وطريقة لعبه بجانب امتلاكه لاعبين مميزين، لكن لدينا ثقة وقدر من التفاؤل في تحقيق هدفنا من اللقاء".
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي،  قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم  لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام  فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
 

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