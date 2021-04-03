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انتصار كبير يعيد الأمل للزمالك على مولودية الجزائر

الزمالك ومولودية الجزائر
الزمالك ومولودية الجزائر
 
السبت، 03-04-2021 08:11 م المصريون
استطاع فريق الزمالك الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وبهذه النتيجة يتجدد أمل الزمالك في فرصة التأهل التي تأجل حسمها للجولة الأخيرة. 
شاهد من هنا :

 

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