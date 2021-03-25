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خميس المتعة والإثارة.. تعرف على جدول ومواعيد مبارايات اليوم

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منتخب مصر
 
الخميس، 25-03-2021 12:02 م المصريون

يشهد اليوم الخميس العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، والتي سيتخللها المتعة والإثارة لعشاق الساحرة المستديرة، والتي أبرزها مواجهة مصر ضد كينيا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ونرصد هنا أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

جزر القمر - توجو، الثالثة مساء

كينيا - مصر، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4

جنوب أفريقيا - غانا، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2

الجابون - جمهورية الكونغو، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت3

بوتسوانا - زمبابوي، السادسة مساء

جامبيا - أنجولا، السادسة مساء

زامبيا - الجزائر، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3

ليبيا - تونس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت4

غينيا الاستوائية - تنزانيا، التاسعة مساء

تصفيات كأس العالم 2022:

بلغاريا - سويسرا، السابعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم

 السويد -  جورجيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7

إسبانيا - اليونان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم

إيطاليا -  إيرلندا الشمالية، العاشرة إلا ربع مساءـ، عبر قناة بي إن سبورت 2

مولوفا -  جزر فاروه، العاشرة إلا ربع مساء

 إسكوتلندا - النمسا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2 " الإنجليزية"

 أندورا -  ألبانيا، العاشرة إلا ربع مساء

 إنجلترا -  سان مارينو، العشارة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3 بريميون

 المجر - بولندا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3 " الإنجليزية"

 ألمانيا -  أيسلندا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2 بريميوم

 رومانيا - مقدونيا الشمالية، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1

 ليشتنشتاين مع أرمينيا، العاشرة إلا ربع مساء.
 

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