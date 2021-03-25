خميس المتعة والإثارة.. تعرف على جدول ومواعيد مبارايات اليوم

الخميس، 25-03-2021
12:02 م
المصريون
يشهد اليوم الخميس العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم،
والتي سيتخللها المتعة والإثارة لعشاق الساحرة المستديرة، والتي أبرزها مواجهة مصر
ضد كينيا
، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ونرصد هنا أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
تصفيات كأس الأمم الأفريقية:
جزر القمر - توجو، الثالثة مساء
كينيا
- مصر
، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4
جنوب أفريقيا - غانا، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت
2
الجابون - جمهورية الكونغو، السادسة مساء، عبر قناة بي إن
سبورت3
بوتسوانا - زمبابوي، السادسة مساء
جامبيا - أنجولا، السادسة مساء
زامبيا - الجزائر، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3
ليبيا - تونس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت4
غينيا الاستوائية - تنزانيا، التاسعة مساء
تصفيات كأس العالم 2022:
بلغاريا - سويسرا، السابعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1
بريميوم
السويد - جورجيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت
7
إسبانيا - اليونان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن
سبورت 1 بريميوم
إيطاليا - إيرلندا
الشمالية، العاشرة إلا ربع مساءـ، عبر قناة بي إن سبورت 2
مولوفا - جزر فاروه،
العاشرة إلا ربع مساء
إسكوتلندا - النمسا،
العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2 " الإنجليزية"
أندورا - ألبانيا، العاشرة إلا ربع مساء
إنجلترا - سان مارينو، العشارة إلا ربع مساء، عبر قناة بي
إن سبورت 3 بريميون
المجر - بولندا،
العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3 " الإنجليزية"
ألمانيا - أيسلندا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن
سبورت 2 بريميوم
رومانيا - مقدونيا
الشمالية، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1
ليشتنشتاين مع أرمينيا،
العاشرة إلا ربع مساء.