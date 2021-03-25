تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا

الخميس، 25-03-2021
06:31 م
المصريون
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف
" مواعيد
مباريات الجولة الخامسة والسادسة لـ منافسات مجموعات دورى أبطال إفريقيا والتى يشارك
بها الأهلى والزمالك
من مصر .
وقرر الكاف
إقامة منافسات الجولة الخامسة 3 أبريل على ان
يلتقى الأهلى مع المريخ السودانى بالخرطوم فى تمام الساعة الثالثة عصرا ، ويلعب الزمالك
فى نفس اليوم مع مولودية الجزائر فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
أما بالنسبة لمنافسات الجولة السادسة فيلعب الأهلى مع سيمبا التنزانى فى القاهرة فى تمام
الساعة التاسعة مساء يوم 9 أبريل المقبل ، ويلتقى الزمالك
مع تونجيب السنغالى فى تمام
الساعة السادسة مساء يوم 10 أبريل .