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تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا

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الخميس، 25-03-2021 06:31 م المصريون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مواعيد مباريات الجولة الخامسة والسادسة لـ منافسات مجموعات دورى أبطال إفريقيا والتى يشارك بها الأهلى والزمالك من مصر .
وقرر الكاف إقامة منافسات الجولة الخامسة 3 أبريل على ان يلتقى الأهلى مع المريخ السودانى بالخرطوم فى تمام الساعة الثالثة عصرا ، ويلعب الزمالك فى نفس اليوم مع مولودية الجزائر فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
أما بالنسبة لمنافسات الجولة السادسة  فيلعب الأهلى مع سيمبا التنزانى فى القاهرة فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم 9 أبريل المقبل ، ويلتقى الزمالك مع تونجيب السنغالى فى تمام الساعة السادسة مساء يوم 10 أبريل .
 

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