موعد والقنوات الناقلة للأهلي والوداد المغربي

السبت، 17-10-2020
09:43 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عدد كبير من المباريات بالدوريات الأوروبية، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ويأتى على رأس تلك المباريات مواجهتى إيفرتون ضد ليفربول، ومانشستر سيتى أمام آرسنال فى الدورى الإنجليزى.
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
الوداد
ضد الاهلى
9:00 على قناة beIN SPORT HD 7
الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد ليفربول 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2
تشيلسى ضد ساوثهامبتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتى ضد آرسنال 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الإسباني
غرناطة ضد إشبيلية 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3
سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد ضد قادش 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
خيتافى ضد برشلونة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الإيطالي
نابولى ضد أتالانتا 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
إنتر ميلان ضد ميلان 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا ضد لاتسيو 6:00 على قناة beIN SPORT HD 5
كروتونى ضد يوفنتوس 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
هيرتا برلين ضد شتوتجارت 3:30
فرايبورج ضد فيردر بريمن 3:30
ماينز ضد باير ليفركوزن 3:30
أوجسبورج ضد لايبزيج 3:30
هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند 3:30
أرمينيا بيلفيلد ضد بايرن ميونخ 3:30
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج 6:00
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس ضد لوريان 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مارسيليا ضد بوردو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
الدوري السعودي
الشباب ضد أبها 5:00 على قناة السعودية الرياضية
التعاون ضد الفيصلى 5:10 على قناة السعودية الرياضية
الوحدة ضد القادسية 7:00 على قناة السعودية الرياضية
الهلال ضد العين 8:15 على قناة السعودية الرياضية
الدوري الإماراتي
اتحاد كلباء ضد شباب الاهلى
دبى 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
العين ضد خورفكان 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
النصر ضد الجزيرة 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
الدوري المصري
الاتحاد السكندرى ضد الإنتاج الحربى 5:30 على قناة أون تايم سبورت.