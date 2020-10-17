السبت 17 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

القبض علي عنتيل الـ "توك توك" بعد تهديده لفتاة بصور عارية

عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد لرئيس أذربيجان

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

موعد والقنوات الناقلة للأهلي والوداد المغربي

ارشيف
الاهلى والوداد
 
السبت، 17-10-2020 09:43 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عدد كبير من المباريات بالدوريات الأوروبية، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ويأتى على رأس تلك المباريات مواجهتى إيفرتون ضد ليفربول، ومانشستر سيتى أمام آرسنال فى الدورى الإنجليزى.
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الوداد ضد الاهلى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 7 الدوري الإنجليزي إيفرتون ضد ليفربول 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2 تشيلسى ضد ساوثهامبتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2 مانشستر سيتى ضد آرسنال 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2 الدوري الإسباني غرناطة ضد إشبيلية 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3 سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ريال مدريد ضد قادش 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3 خيتافى ضد برشلونة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3 الدوري الإيطالي نابولى ضد أتالانتا 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
إنتر ميلان ضد ميلان 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4 سامبدوريا ضد لاتسيو 6:00 على قناة beIN SPORT HD 5 كروتونى ضد يوفنتوس 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4 الدوري الألماني هيرتا برلين ضد شتوتجارت 3:30 فرايبورج ضد فيردر بريمن 3:30 ماينز ضد باير ليفركوزن 3:30 أوجسبورج ضد لايبزيج 3:30 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند 3:30 أرمينيا بيلفيلد ضد بايرن ميونخ 3:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج 6:00 الدوري الفرنسي ستاد ريمس ضد لوريان 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6 مارسيليا ضد بوردو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6 الدوري السعودي الشباب ضد أبها 5:00 على قناة السعودية الرياضية التعاون ضد الفيصلى 5:10 على قناة السعودية الرياضية الوحدة ضد القادسية 7:00 على قناة السعودية الرياضية الهلال ضد العين 8:15 على قناة السعودية الرياضية

الدوري الإماراتي
اتحاد كلباء ضد شباب الاهلى دبى 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
العين ضد خورفكان 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
النصر ضد الجزيرة 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
الدوري المصري
الاتحاد السكندرى ضد الإنتاج الحربى 5:30 على قناة أون تايم سبورت.
 

إقرأ ايضا

ارشيف

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

ارشيف

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

ارشيف

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

أخبار متعلقة

ارشيف

تعرف على زى الأهلى أمام الوداد المغربى

ارشيف

"كاف" يجرى قرعة نهائى دورى الأبطال

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجآت الأهلي أمام الوداد المغربي

20201010092054634

موسيماني يفجر مفاجأة صادمة: هذا اللاعب خليفة "أبوتريكة"

الأهلي

بعثة الأهلي تتوجه إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال

201907240913571357

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة