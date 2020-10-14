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موسيماني
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:23 م الطيب حسين
أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبه صالح جمعة.

وبحسب موقع "KickOFF" الجنوب إفريقي، فإن "موسيماني" مدح "جمعة" بشدة، حيث اعتبره أحد أكثر اللاعبين الموهوبين الذين ظهروا في مصر خلال السنوات الماضية.

وذكر الموقع أن تحليل موسيماني يرى هذه النتيجة تحديدًا منذ اعتزال أسطورة الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة.

وقال المدرب الجنوب إفريقي "إن حياة صالح جمعة الشخصية أعاقت تطوره بشدة".

ولفت الموقع إلى أن موسيماني يخطط للاعتماد على صالح جمعة بشكل كبير خلال الفترةالمقبلة.

 

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