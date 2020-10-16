"كاف" يجرى قرعة نهائى دورى الأبطال

الجمعة، 16-10-2020
10:13 ص
محمد عبد الحارس
تجرى اليوم
الجمعة، قرعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب بواسطة اللجنة التنظيمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وتجرى القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك
والوداد
والرجاء
.
ويتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي.
ويتلقى فريق الأهلى من نظيره الوداد
المغربي فى التاسعة مساء غد السبت على ستاد محمد الخامس، فيما يواجه الزمالك
نظيره الرجاء
فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إطار مباريات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.