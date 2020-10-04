أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد وست هام – الواحدة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامبتون ضد وست بروميتش– الواحدة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 5

أرسنال ضد شيفيلد – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون ضد فولهام – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 5

مانشستر يونايتد ضد توتنهام – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا ضد ليفربول – الثامنة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد سيلتا فيجو – الثانية عشرة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 3

ألافيس ضد وست بلباو – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 7

ليفانتي ضد ريال مدريد – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

قادش ضد غرناطة – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد أشبيلية – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد كالياري – الثانية عشرة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4

لاتسيو ضد إنتر ميلان– الواحدة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

بارما ضد فيرونا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

بينيفنتو ضد بولونيا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 5

ميلان ضد سبيزيا– الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

يوفنتوس ضد نابولي – الثامنة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد أوجسبورج– الثالثة والنصف مساء

بايرن ميونخ ضد هرتا برلين – السادسة مساء

الدوري الفرنسي

ليون ضد مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش- الخامسة والنصف مساء

الأهلي ضد المقاولون العرب- الثامنة مساء

الدوري المغربي

الرجاء ضد نهضة بركان – الثامنة مساء

حسنة أكادير ضد الوداد- الثامنة مساء.

