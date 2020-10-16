تعرف على زى الأهلى أمام الوداد المغربى

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الاهلى
 
الجمعة، 16-10-2020 01:46 م محمد عبد الحارس
يرتدى النادي الأهلى الزى الأسود بالكامل فى اللقاء المرتقب أمام الوداد المغربي فى إطار مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب محمد الخامس. فى السياق ذاته حرص موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد؛ استعدادا للقاء المرتقب بينهما. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن عن اختيار مصر لاستضافة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للنسخة الجارية، وذلك خلال القرعة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.
 

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