الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

مفاجأة.. بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الزمالك

سر علاج "ترامب" من كورونا سريعًا.. مفاجأة

أول رد من أحمد زاهر على انتشار الفيديو الذي انفعل به

في سرية تامة.. تفاصيل اتفاق اتحاد جدة مع عمر هوساوي

لن تصدق.. ماذا فعل الملك سعود عندما قتل نجله مواطنًا بسيارته (صورة)

صفاء الهاشم تطالب بترحيل المصريين من الكويت لهذا السبب!

بعثة الأهلي تتوجه إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال

أحمد زاهر يتشاجر مع معجبين حاولا التقاط صورة مع ابنته

125 ألف وحدة سكنية ..الإسكان تزف خبرًا سار ًا للمواطنين

بعثة الأهلي تتوجه إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال

الأهلي
أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-10-2020 03:29 م متابعات - الدويني فولي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اصطحاب محمود عبد المنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في رحلة المغرب المقرر لها الثالثة من عصر اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل.


وتعرض محمود عبد المنعم كهربا للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز، وخرج بعد مرور10 دقائق وحل يدبلًا له السنغالي اليو بادحي، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية،  وأجرى كهربا أشعة وفحص طبي شامل عقب المباراة في أحد المستشفيات الخاصة أثبتت وجود شد خفيف في العضلة الخلفية.


وحسب مصادر خاصة، فإن كهربا يحتاج لبضعة أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية حسب نسبة تفاعل العضلة مع البرنامج العلاجي المكثف الذي سيخضع له، وقالت المصادر إن هناك 3 جلسات علاجية سيخضع لها اللاعب بشكل يومي على أمل ليكون متواجدًا على دكة البدلاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو يكون لائقًا بشكل كامل لمواجهة الإياب التي ستقام بعدها بأسبوع في القاهرة.


وسيتواجد كهربا في قائمة الفريق التي ستغادر اليوم إلى المغرب برئاسة محمود الخطيب بجانب محمد الشناوي، حارس المرمى، الذي بات جاهزًا تمامًا لقيادة الفريق الأحمر في المباراة بعد أن شارك في المران بصورة طبيعية لأول مرة صباح أمس.


كما بات اليو بادجي جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي على أن يلحق علي معلول وجيرالدو بالبعثة إلى المغرب بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.


وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة صباح أمس باستاد التتش مع لاعبيه قبل أن يلغي المران بسبب الإجهاد، فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًا لمحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورفض منحهم راحة مثل باقي اللاعبين.


وتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن مباراة بيراميدز والأخطاء التي وقعوا فيها بجانب بعض الأمور عن رحلة المغرب والبرنامج التدريبي، وطالب المدرب الجنوب أفريقي خلال المحاضرة بغلق كل الملفات عدا مواجهة الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأضاف أن تلك المباراة تساوي حجر الزاوية في البطولة، فعبور بطل المغرب يعني قطع أكثر من ثلثي المسافة نحو استعادة الأميرة السمراء.
 

إقرأ ايضا

رونالدو

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

عمر هوساوي

في سرية تامة.. تفاصيل اتفاق اتحاد جدة مع عمر هوساوي

برشلونة وريال مدريد

رسميًا.. تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة والريال

أخبار متعلقة

الاهلي

مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة بدر بانون

الأهلي-شعار

أيمن أشرف يربك حسابات الأهلى قبل السفر للمغرب

فريق الأهلي

هجوم ناري على لاعبيّ الأهلي بعد ظهورهما في هذا المكان الغريب قبل مباراة الوداد

وليد أزارو

"عبدالحفيظ" يكشف سر تأخر وصول وليد أزارو مع المغرب

download (6)

عملية جراحية عاجلة لمدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

"البلايلي" يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي