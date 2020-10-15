"شوبير" يكشف مفاجآت الأهلي أمام الوداد المغربي

الخميس، 15-10-2020
04:03 م
محمد فضل
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت النادي الأهلي أمام الوداد
المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وقال شوبير في تصريحات عقب برنامجه الإذاعي:"جيرالدو
سيكون مفاجأة
مباراة الأهلي والوداد
، وسيكون له دور مهم كبديل حال إحراز الأهلي هدفا،
بسبب سرعته، وقدرته في مساعدة الفريق للتحول من الدفاع إلى الهجوم".
وتابع شوبير:" أحمد فتحي لن يشارك أساسيا أمام الوداد
في ظل وجود محمد هاني الأفضل خلال الفترة الأخيرة، ايضا صالح جمعة لن يشارك بسبب عدم
الجاهزية الفنية".
ويلتقي الأهلي مع الوداد
يوم السبت المقبل، على ملعب محمد
الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.
وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، أول أمس، الثلاثاء،
استعدادا لمواجهتي الوداد
والرجاء.