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موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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الاهلي
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Teads
الإثنين، 07-02-2022 11:57 ص

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية غدا عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية .
ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة الرياضة السعودية المشفرة بالإضافة إلى قناة أبو ظبي .
وفاز الأهلي على نظيره مونتيري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وتجاوز النادي الأهلي أزمة الغيابات الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، بالتغلب على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أمس الأحد، نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات والتى ستقام غدا الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادى الوحدة.
 

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