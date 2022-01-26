الخطيب يوجه رسالة حازمة إلى موسيماني بعد اكتشاف ما فعلته زوجته

الأربعاء، 26-01-2022
02:01 م
قال الإعلامي محمد شبانة، إن محمود الخطيب
رئيس الأهلي، أرسل رسالة شفهية
إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني، عن طريق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
وتابع: «الرسالة كانت على هامش مران اليوم للاستفسار عن حقيقة ما تردد عن
دخول وكيلة أعماله زوجته مويرا في مفاوضات مع الاتحادين السنغالي والغاني للتفاوض
بشأن القيادة الفنية».
وتابع شبانة: «كشف المصدر أن مضمون رسالة بيبو إلى المدير الفني لو عايز
تتفاوض بلغنا قبل السفر إلى الإمارات وحدد موقفك النهائي بشأن البقاء لنهاية العقد
بنهاية الموسم الجاري
وواصل: «أضاف المصدر أن الخطيب
يرغب في حسم موقف المدير الفني قبل أيام من
السفر إلى الامارات للمشاركة في مونديال الأندية لتحديد بديله مبكرًا قبل الانشغال
بالسفر وهو يشغل عقله بالعروض التي وصلته.
وينتهي عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
مدرب النادي الأهلي بنهاية الموسم
الحالي وأبدي موسيماني
غضبه منذ أيام من عدم اتخاذ الأهلي إجراءات تجديد عقده
وتأجيلها عقب كأس العالم للأندية.