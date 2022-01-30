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سيد عبدالحفيظ: الخطيب لم يستشرني في التعاقد مع موسيماني

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سيد عبدالحفيظ
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الأحد، 30-01-2022 10:27 ص

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع الجنوب افريقي بيستو موسيماني قبل قدومه عام 2019 الي الجزيرة.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج المجري الذي يقدمه مصطفي عبده علي قناة الأهلي أن موسيماني قدم مكاسب عديدة للنادي الأهلي ونجح في تحقيق العديد من البطولات مع القلعة الحمراء.

وأضاف عبد الحفيظ أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يستشيره اثناء التعاقد مع موسمياني بعد رحيل فايلر عن القلعة الحمراء مشيرا الي انه كان قرار مناسب جدا وخاصة انه كان في وقت حساس قبل نهائي القرن أمام الزمالك.
وتابع عبد الحفيظ أن جمهور الأهلي واعي ومساند جدا ، موسيماني عمل بطولات رائعة للأهلي ومهمة وأيا كان الاتجاه سواء بالاستمرار أو الانفصال ، فيجب احترام النجاح الذى تم بين الطرفين وتقدير ما قدمه المدرب.
وأشار عبد الحفيظ الي ان النادي الأهلي لا يتأثر بالأخبار التي يتم تداولها عن القلعة الحمراء سواء الجيدة او السلبية مؤكدا أن الأهلي مؤسسة كبيرة ووجهة لكل الصحفيين والإعلاميين لتدوال أخباره.
 

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