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موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

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ربيعة
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السبت، 05-02-2022 11:09 ص

يفتتح نادي الأهلي المصري مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، اليوم السبت، بمواجهة مونتيري المكسيكي، ضمن الدور الثاني.
وتقام مواجهة الأهلي ومونتيري في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه والثانية تواليا، ويخوض "المارد الأحمر" منافسات البطولة العالمية الحالية بعد تتويجه في العام الماضي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، وكانت أفضل إنجازاته حصوله على الميدالية البرونزية في نسختي 2005 و2020.
تجدر الإشارة إلى أن الفائز من لقاء الأهلي ومونتيري، سيواجه بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.
 

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