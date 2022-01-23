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«صلاح ليس موهوبًا».. هل أطاحت بـ«أفشة» من المنتخب؟

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«صلاح ليس موهوبًا».. هل أطاحت بـ«أفشة» من المنتخب؟

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صلاح وافشة
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الأحد، 23-01-2022 12:19 م

رد نجم النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، على حقيقة الأنباء المترددة حول تدخل هداف نادي ليفربول، محمد صلاح، لاستبعاده عن قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.
ولم يستدع المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، أفشة ضمن قائمة منتخب مصر التي تخوض حاليا غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وأرجع البعض السبب في ذلك إلى تصريحات اللاعب أفشة الأخيرة، التي قال فيها إن قائد منتخب "الفراعنة"، صلاح "ليس موهوبا".
ولكن أفشة أكد في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، أن صلاح ليست له أي علاقة باستبعاده عن المنتخب المصري، وقال: "محمد صلاح ليس مسؤولا عن استبعادي عن منتخب مصر، وكل الأنباء التي ترددت عن هذا الأمر ليس لها أساس من الصحة".
وأضاف: "صلاح شقيقي الأكبر، فهو أكبر مني بأربع سنوات، وأكن له كل الاحترام وهو يحترمني، ولا أعتقد نهائيا أنه سبب استبعادي، ولا ذنب له، لماذا لاعب يستبعد لاعبا آخر؟، لن أظلمه".
وتابع: "لم أقل إن صلاح ليس مهاريا، هناك فرق بين مهاري وموهوب، لم أندم، لم أقل شيئا خاطئا، بل تحدثت عنه (صلاح) بشكل جيد".
واختتم أفشة حديثه قائلا: "ما قلته إن صلاح ليس موهوبا، وللعلم أن أصعب شيء في مسيرة لاعب ناجح، ألا يكون موهوبا، لأنه إذا كان موهوبا بالتأكيد سيكون لاعبا جيدا، أما الأصعب فهو أن تتطور وتصل لما وصل إليه صلاح، إنه أمر صعب جدا".
تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، بلغ الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وسيواجه منتخب كوت ديفوار، الأربعاء المقبل.
 

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