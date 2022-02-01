موعد مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

الثلاثاء، 01-02-2022
09:47 ص
تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل، لمتابعه مباراة الفريق
أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية
.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة يوم السبت ٥
فبراير.
وتذاع مباريات كأس العالم للأندية
عبر منصة استارز بلاي، أبو ظبي إكسترا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن مواعيد مباريات
بطولة كأس العالم للأندية
2021، والتي تُقام في دولة الإمارات.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس 3 من فبراير 2022، وتنتهي السبت 12
فبراير.
ويشارك في تلك البطولة، الأهلي، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي،
بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.