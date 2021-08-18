موسيماني يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي: انتظروا الأكبر

الأربعاء، 18-08-2021
08:00 م
وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم
بالنادى الأهلى رسالة مهمة إلى الجماهير الحمراء بعد التعادل أمام طلائع الجيش أمس
فى مباريات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز واتساع الفارق لصالح الزمالك إلى
4 نقاط فى صراع حصد اللقب.
وكتب بيتسو موسيماني
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى
تويتر قائلا :" واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية،
كل شيء يحدث له سبب، ربما هناك أشياء أكبر قادمة لنا" .
وعلى جانب أخر ، أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك حقق فوزا عن جدارة واستحقاق على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التى
أقيمت بينهما أمس بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى
الممتاز.
وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى: "الزمالك
فاز بالدورى خلاص.. لاعبو الأبيض يملكون روحا وإصرارا وحماسا كبيرا، وهو ما تسبب فى
تحقيق العديد من الانتصارات خلال الفترة الماضية".
وأضاف: “ميزعلوش منى الأهلاوية، الزمالك خلاص حسم بطولة الدورى
وهو يستحقها، الأهلى فرط فى العديد من النقاط السهلة خلال الجولات الماضية من مسابقة
الدورى”.