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بعد الآداء الهزيل.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاث لاعبين

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موسيماني
Native
الأربعاء، 18-08-2021 02:23 م
استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على إجراء تعديلات على تشكيل المارد الأحمر، في مباراة المصري البورسعيدي، الذي سيواجهه الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية، بعد الأداء المتراجع الذي ظهر عليه الفريق أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل السلبي، وخسارة نقطتين ثمينتين.
وأول التغييرات هي عودة عمرو السولية للتشكيل الأساسي، على حساب المالي أليو ديانج؛ إذ غاب الأول عن مباراة طلائع الجيش بسبب تراكم الإنذارات.
والتغيير الثاني هو عودة بدر بانون، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسي على حساب ياسر إبراهيم؛ إذ ارتفعت نسب مشاركة الأول أمام الفريق البورسعيدي، في الوقت الذي يحسم الاختبار الطبي موقف التغيير الثالث والدفع بمحمد شريف، مهاجم الفريق؛ إذ أن هداف الدوري سيخضع لاختبار طبي اليوم لمعرفة موقفه النهائي من الإصابة التي ضربته أمام الإسماعيلي بشد في العضلة الخلفية.
فيما يدرس موسيماني إعادة محمود عبدالمنعم كهربا لدكة البدلاء مرة أخرى، ومشاركة طاهر محمد طاهر ضمن التشكيل الأساسي أمام الفريق البورسعيدي.
وطلب موسيماني من جهازه المعاون، التقرير الخاض بفريق المصري البورسعيدي، لدراسته بشكل جيد قبل موقعة الفريقين، وتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق الفوز، لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، بعد التعادل أمام طلائع الجيش أمس.
ويشمل التقرير الخاص، كل المعلومات عن الفريق البورسعيدي، نقاط القوة والضعف، وأبرز لاعبيه ونتائجه في المباريات الماضية ببطولة الدوري الممتاز.
وطلب موسيماني من جهازه المعاون تقريرا خاصا عن المباراتين الأخيرتين للمصري أمام بيراميدز وسموحة، والتي فاز في الأولى منهما على الفريق السماوي، وخسر أمام الفريق السكندري، وذلك لدراستهما بشكل جيد وتجهيز الخطة اللازمة.
 

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