شوبير: الأهلي فرَّط في الدوري لهذا السبب.. مبروك للزمالك

الأربعاء، 18-08-2021
11:47 ص
اعتبر الإعلامي
أحمد شوبير
نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر
السابق، أن نادي الزمالك
حسم بطولة الدوري
هذا العام لصالحه، مشيرًا إلى أن المارد
الأبيض حقق فوزا عن جدارة واستحقاق على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة
التى أقيمت بينهما أمس بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من
منافسات الدورى الممتاز .
وقال شوبير
فى
تصريحات عبر برنامجه الإذاعى :" الزمالك
فاز بالدورى خلاص .. لاعبو الأبيض
يملكون روح وإصرار وحماس كبير وهو ما تسبب فى تحقيق العديد من الانتصارات خلال
الفترة الماضية " .
وأضاف : “
ميزعلوش منى الأهلاوية الزمالك
خلاص حسم بطولة الدورى وهو يستحقها ، الأهلى فرط فى
العديد من النقاط السهلة خلال الجولات الماضية من مسابقة الدورى ” .
واقترب فريق
نادي الزمالك
من حصد لقب الدوري
الممتاز؛ بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة،
بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 من
دوري We المصري.
الانتصار أبعد
الزمالك
بصدارة الدوري
المصري، برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي، أقرب
ملاحقيه، والذي تعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، الثلاثاء أيضًا.