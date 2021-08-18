محمد عمارة: الأهلي سيندم والزمالك لن يخسر مباراة قادمة

الأربعاء، 18-08-2021
01:16 م
أكد
محمد عمارة
، نجم النادى الأهلى السابق، أن الفريق الاحمر يعاني من غياب محمد شريف
فى خط الهجوم وذلك بعد التعادل السلبي مع طلائع الجيش
.
وقال
عمارة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة
الشباب والرياضة: "طلائع الجيش
قاتل على المباراة حتى النهاية ونجح فى الخروج
بنقطة غالية؛ وعبد الحميد بسيوني قدم لقاء تكتيكي على أعلى مستوى وأغلق المساحات
على الاهلى
".
وأضاف:
"الاهلى
سيندم على التعادل مع طلائع الجيش
والفارق أصبح 4 نقاط مع الزمالك،
والفريق الابيض لن يفقد نقاط فى المباريات المتبقية للدورى".