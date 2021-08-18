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محمد عمارة: الأهلي سيندم والزمالك لن يخسر مباراة قادمة

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الأربعاء، 18-08-2021 01:16 م

أكد محمد عمارة، نجم النادى الأهلى السابق، أن الفريق الاحمر يعاني من غياب محمد شريف فى خط الهجوم وذلك بعد التعادل السلبي مع طلائع الجيش.
وقال عمارة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "طلائع الجيش قاتل على المباراة حتى النهاية ونجح فى الخروج بنقطة غالية؛ وعبد الحميد بسيوني قدم لقاء تكتيكي على أعلى مستوى وأغلق المساحات على الاهلى".
وأضاف: "الاهلى سيندم على التعادل مع طلائع الجيش والفارق أصبح 4 نقاط مع الزمالك، والفريق الابيض لن يفقد نقاط فى المباريات المتبقية للدورى".
 

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