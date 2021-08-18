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3 قرارات عاجلة من الخطيب بعد ضياع الدوري.. أحدهم يخص إبراهيم نور الدين

محمود-الخطيب-الأهلي-فوق-الجميع
الخطيب
Native
الأربعاء، 18-08-2021 08:59 ص

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة  بالتشديد علي لاعبي الفريق الأول للكرة بحظر التصريحات الإعلامية وذلك عقب التعادل مع طلائع الجيش سلبياً وإقتراب حسم منافسة الزمالك للقب المسابقة.
وقال مصدر بالاهلي، أن هناك 3 تحركات قام بهم محمود الخطيب عقب نهاية المباراة مباشرة أولهم منع التصريحات الإعلامية والثاني هو مؤازرة أبناء الرداء الاحمر في المران غداً والثالث هو إجراء اتصالات مع أعضاء مجلسه لبحث الموقف بسبب الظلم التحكيمي المتكرر في الموسم الحالي وآخرها واقعة إبراهيم نور الدين الذي تغاضي عن إحتساب هدف صحيح لأبناء الرداء الأحمر أمام طلائع الجيش .
وأضاف أن الخطيب لن يقسو علي لاعبي الفريق في ظل إدراكه أنهم يعانون من إجهاد رهيب بدنياً خاصة مع مشاركتهم في جميع المسابقات المحلية والقارية دون رحمة مقارنة بالمنافس الذي حصل علي راحة لمدة 35 يوما.
واقترب فريق الزمالك بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه وادي دجلة 1 /صفر تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشر الأهلي سلبيا مع مضيفه طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

 

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