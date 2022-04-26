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موسيماني يقرر الاسغناء عن ثلاثي الأهلي ويبحث عن مهاجم

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الثلاثاء، 26-04-2022 10:54 ص

قال الإعلامي محمد شبانة، إن إدارة الكرة بالنادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بدأت في دراسة اقتراح  إبرام صفقة تبادلية مع نادى فيوتشر إف سي  فى فترة الانتقالات الشتوية الصيفية المقبلة.
وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، أن  الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وافق علي ضم الثلاثى أحمد عاطف وغنام محمد ومحمود مرعي من نادي فيوتشر؛ لتدعيم الدفاع وخط الوسط والهجوم  للفريق في الموسم المقبل .
وأوضح شبانة، أمير توفيق مدير التعاقدات اقترح وضع بعض اللاعبين المرشحين للرحيل في صفقة تبادلية مع إدارة فيوتشر في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين.
وأشار الى أن موسيماني رشح  انتقال الثلاثى رامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود متولي أو عدد من لاعبى فريق الشباب حسب التفاوض مع فيوتشر.
وأتم شبانة، موسيماني أكد أن فرص بقاء الثلاثى ربيعة ومتولى ومحمود فى الأهلى الموسم المقبل صعبة في ظل ابتعادهم عن المشاركة الأساسية  فى نفس الوقت الذى يرغب فيه الأهلى فى تدعيم صفوفه بثلاثى فيوتشر.

ويقدم الثلاثى أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى أداء مميزا مع فريقهم فى الموسم الحالى لفت أنظار الجنوب افريقي من خلال متابعة مباريات فيوتشر

وأتم شبانة، اتحاد الكرة اشترط على كل الأندية التي تطلب حكام أجانب لمبارياتها ارسال شيك بالمبلغ قبل المباراة بأسبوعين على أقل تقدير، على أن يتضمن المبلغ تكاليف سفر واقامة الحكام.
 

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