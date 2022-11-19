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خبر سار من «بي إن سبورتس» المفتوحة لعشاق الكرة قبل ساعات من انطلاق المونديال

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خبر سار من «بي إن سبورتس» المفتوحة لعشاق الكرة قبل ساعات من انطلاق المونديال

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كاس العالم
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السبت، 19-11-2022 12:53 م


ستنقل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال "قطر 2022"، حسب متحدث باسم المجموعة الإعلامية.
وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، لوكالة "فرانس برس": ""سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها مباراة الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".
وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.
وتشارك أربعة منتخبات عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.
 

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