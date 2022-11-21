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السنغال تسقط بهدفين أمام هولندا

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السنغال
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الإثنين، 21-11-2022 06:02 م
تخطى منتخب هولندا نظيره منتخب السنغال (2-0) لحساب المجموعة من كأس العالم FIFA قطر 2022™ على أرضية ملعب الثمامة.

ووقع على هدف منتخب المدرب لويس فان غال الأول مهاجم نادي آيندهوفن كودي غاكبو 85 برأسية متقنة.
ثم سجل الثاني لاعب أياكس أمستردام دافي كلايسن بمتابعة ممتازة لكرة تصدى لها مندي حارس السنغال.

وكان منتخب الإكوادور فاز بذات النتيجة على منتخب قطر 2-0 في المباراة الافتتاحية أمس الأحد.

ويلعب منتخب السنغال ضد العنابي يوم الجمعة القادم في الظهور الثاني للمنتخبين، بينما تواجه هولندا منتخب الإكوادور في اليوم ذاته.
 

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