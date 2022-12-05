بشرى من «بي إن سبورتس».. إذاعة مباراة هامة على القناة المفتوحة

الإثنين، 05-12-2022
01:38 م
أعلنت مجموعات قنوات "بي إن سبورتس
" نقل أول مباراة على القناة
المفتوحة في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم
2022 الذي انطلق أمس الأول السبت.
ونشر الموقع الرسمي للقناة جدول البث وتم إدراج مباراة كرواتيا واليابان
التي تقام في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن برنامج القناة المفتوحة على
ترددها 11054 27500 H.
وقررت المجموعة القطر
ية التي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال
أفريقيا والشرق الأوسط نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر
الصناعي نايل سات احتفالا بالنسخة الـ 22.
ونقلت المجموعة القطر
ية حتى الآن 16 مباراة في البطولة من أصل 10 مباريات
متبقية حى نهايتها.
وتنقل المباريات على قنوات مفتوحة أخرى عبر أربعة أقمار مختلقة أعلنت نقل
المباراة وهي:القمر: استرا 4 شرق القناة:
RZR
التردد: 12736
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:5000القمر: يوتلسات 9
شرقاًالقناة: tvt
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500قناة ORTB
تردد : 11900
الاستقطاب:أفقي
معدل الترميز:27500القمر: تركسات 42
شرقاًالقناة: trt1
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:30000هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاًقناة rai 1
الاستقطاب: أفقي