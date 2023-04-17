منهم كهربا.. كولر يستبعد 4 لاعبين من مباراة سموحة اليوم

الإثنين، 17-04-2023
11:52 ص
استقر السويسري مارسيل كولر
، مدرب الأهلي
، على ملامح التشكيل
الذي سيخوض به الفريق مباراة سموحة
مساء اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الأهلي نظيره سموحة
على ستاد برج العرب في الإسكندرية
ضمن الجولة 26 لحساب المسابقة المحلية.
وحسب مصادر فإن كولر
سيريح علي معلول ويفاضل بين محمد أشرف
وأيمن أشرف لتعويضه، كما أنه سيستبعد محمود عبدالمنعم "كهربا
" وسيدفع بمحمد
شريف في خط الهجوم للمباراة الثانية على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم عودة بيرسي تاو بعد غيابه
بسبب الإصابة.
ويجري كولر
4 تغييرات مقارنة بالتشكيل الذي بدأ مباراة فاركو
الماضية، إذ يدفع بمحمد أشرف أو أيمن أشرف على حساب علي معلول، وعمرو السولية بدلًا
من حمدي فتحي، وطاهر محمد طاهر بدلًا من محمد الضاوي "كريستو"، وبيرسي تاو
على حساب حسين الشحات.
وستكون مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل ملاقاة
الرجاء البيضاوي المغربي السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة سموحة
:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد أشرف
(أو أيمن أشرف).
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد قندوسي.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف.