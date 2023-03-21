الثلاثاء 21 مارس 2023
توقيت مصر 18:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. العثور على صيدلانية وابنتيها جثثًا داخل شقتهم

هل تذكرون المعيدة الجامعية التي صورها شقيقها عارية رفقة صديقه؟ حكم بسجنها 13 عامًا

محمد صلاح ينشر صورًا مع والديه احتفالًا بعيد الأم

بدولة عربية.. اشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات تنتهي بتفجير نفسه

الإعدام لمغتصب أمه تحت تهديد السلاح في الإسكندرية (تفاصيل صادمة)

قتلت خطيبها البالغ 82 عامًا داخل منزلها لسبب صادم

إلهام شاهين تؤدي العمرة.. ورانيا يوسف: ربنا يتقبل (صور)

فصل مذيع رياضي من عمله بعد دفاعه عن واقعة "اغتصاب" أشرف حكيمي

مفاجأة.. نجمة أفلام إباحية قد تعزز حظوظ ترامب بالعودة إلى كرسي الرئاسة

بالصور.. حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر

ADS
 

تعليق مفاجئ من خالد الغندور على انضمام كهربا للمنتخب

large
خالد الغندور
Native
Teads
الثلاثاء، 21-03-2023 10:54 ص

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي انضمام محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي للمنتخب الأول.

 

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك، أنه سعيد للغاية بانضمام كهربا للمنتخب، مشددا على أن تألقه مع الأهلي سيكون ورقة ضغط علي مجلس الإدارة لدفع غرامة الزمالك قبل موعدها المحدد 8 إبريل المقبل.

 

الزمالك مظلوم بقضية كهربا

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك هو الطرف المظلوم في قضيه كهربا، وهو ما أقرته قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددا على أن كهربا هرب من الزمالك، ورحل دون وجه حق.

 

وتابع أن تعليقات كهربا مثيرة للدهشة، قائلا: “كهربا كاتب: ربنا كبير، وحسبي الله، إزاي مش عارف؟، هو الزمالك ظلمك؟ أنت اللي غلطت مش الزمالك”.

 

وأكمل أن كهربا مثله مثل عصام الحضري وكوليبالي، اللذان هربا من الأهلي أيضا.

 

إقرأ ايضا

download-700

فصل مذيع رياضي من عمله بعد دفاعه عن واقعة "اغتصاب" أشرف حكيمي

1601534_0

اشتباكات دامية بين لاعبي الزمالك وغزل المحلة ونقل حارس المرمى للمستشفى

20230303074503453

أسماء لاعبي الزمالك الرافضين المشاركة في المباريات

أخبار متعلقة

19_2023-638111458257727904-772

قرار جديد.. تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة

207

بطلها كهربا.. خناقة بين نجمي الأهلي خلال التدريبات