اعتذار وغزل.. إمام عاشور يُمهد للانتقال إلى الأهلي





أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحديث عن صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهناك مؤشرات على إمكانية إبرام الصفقة خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات إمام عاشور بشأن مساعدة كهربا في تسديد الغرامة المالية، وكذلك احتفال اللاعب مؤخرًا بنفس طريقة لاعب الزمالك السابق.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك علاقة جيدة بين إمام عاشور وكهربا وظهرت بشكل واضح عبر السوشيال ميديا مؤخرًا، وإمام عاشور يستطيع الانتقال إلى النادي الأهلي حال رغبته في العودة من الدنمارك".

وأضاف: "طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فتح امكانية ضم امام عاشور أيضا بعدما أكد استعداد ناديه لضم أي لاعب، في الوقت ذاته فإن اللاعب خرج للاعتذار مجددًا لمسئولي ولاعبي الأهلي عما حدث منه في فترة سابقة".

وواصل: "اعتذارات اللاعب المتكررة فتحت الباب أمام امكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، ومسئولي القلعة الحمراء يخططون بكل قوة لتدعيم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي استعدادا لمونديال 2025، ومن الأسماء المطروحة أسامة جلال ومحمد حمدي وإبراهيم عادل ومحمد رضا بوبو، وهناك إمام عاشور أيضا على الطاولة، وكذلك التعاقد مع مهاجم اجنبي".

وتابع: "بعد سلسلة الاعتذارات القوية التي قدمها اللاعب وسلسلة الغزل بين امام عاشور وكهربا، جعل إعلام الزمالك ينتقد اللاعب بشدة".

وأكمل: "لو نادي ميتلاند الدنماركي سيبيع إمام عاشور، فلن يتنازل عن 3.5 مليون دولار، والأهلي وقتها قد يوافق على دفع المبلغ، خصوصا أنه لاعب شاب ودولي وجوكر ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأوضح: "الأهلي لديه لاعبين مميزين في وسط الملعب وقام بجلب عناصر مميزة، ويسعى لتقوية صفوفه بأكثر من لاعب في الفترة المقبلة، كما أن إليو ديانج يقترب من الاحتراف الخارجي مع نهاية الموسم الجاري".

وأكد أنه تحدث في هذا الملف، خصوصا في ظل المعطيات والتصريحات الأخيرة من جانب اللاعب ومسئولي النادي الأهلي.