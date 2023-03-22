



فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة المقرّرة من فيفا”.

وتابع: “كهربا سيرسل المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من المشاركة وذلك قبل يوم 11-4 القادم".

واختتم: “في حال لم يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف لكن كهربا سيُسدّد الغرامة وعلي عباس المحامي الدولي بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.