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محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن "غرامة الزمالك": الدفع أو الإيقاف

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كهربا
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الأربعاء، 22-03-2023 09:21 ص

 

فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

 

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة المقرّرة من فيفا”.

وتابع: “كهربا سيرسل المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من المشاركة وذلك قبل يوم 11-4 القادم".

واختتم: “في حال لم يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف لكن كهربا سيُسدّد الغرامة وعلي عباس المحامي الدولي بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.

 

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