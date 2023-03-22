فجّر المستشار أشرف
عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.
وقال محامي كهربا في
تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة
المقرّرة من فيفا”.
وتابع: “كهربا سيرسل
المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من
المشاركة وذلك قبل يوم 11-4 القادم".
واختتم: “في حال لم
يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف لكن كهربا سيُسدّد الغرامة وعلي عباس المحامي الدولي
بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.