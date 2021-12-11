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منتخب قطر يهزم نظيره الإماراتي بنتيجة تاريخية (شاهد الأهداف)

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السبت، 11-12-2021 11:02 ص

حجز منتخب قطر مقعدا له في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، على حساب نظيره الإماراتي بفوزه الساحق عليه (5-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.
وضع المهاجم القطري أكرم عفيف "العنابي" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.
وضاعف زميله المهاجم القطري المعز علي النتيجة لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 28 بهدف سجله من ركلة جزاء.
وعزز المدافع خوخي بوعلام تقدم العنابي بتسجيله الهدف الثالث، عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء أخرى.  
وأضاف لاعب خط الوسط عبد العزيز حاتم الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء في المقص الأيمن.
وعاد المعز علي ووقع على هدفه الشخصي الثاني واختتم خماسية بلاده في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.
وحقق منتخب قطر بذلك أكبر انتصار على نظيره الإماراتي في تاريخ المواجهات بينهما حتى الآن، وسيكون العنابي، في الدور نصف النهائي ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار الفائز من المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والجزائري، التي ستقام اليوم السبت، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة.




 

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