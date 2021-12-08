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الجزائر تحتج رسميًا على نتيجة مباراة مصر بسبب هذه الواقعة

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الأربعاء، 08-12-2021 03:09 م

ذكرت قناة "الكأس" القطرية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم احتج رسميا للجنة المنظمة لكأس العرب بشأن واقعة شهدتها مباراة المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره المصري ببطولة كأس العرب، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، أمس الثلاثاء.
وقالت القناة عبر حسابها على تويتر: "قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب ببسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر"، وأرفق الحساب صورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب.
وكان مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة، قد صرح بأن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لم يكن في مستوى سمعة الفريقين الجزائري والمصري، وأضاف أن الحكم بالغ في معاقبة لاعبي منتخب بلاده، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.
وعن احتلال المنتخب الجزائري للمركز الثاني في ترتيب المجموعة، قال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.
 

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