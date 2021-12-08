الجزائر تحتج رسميًا على نتيجة مباراة مصر بسبب هذه الواقعة

الأربعاء، 08-12-2021
03:09 م
ذكرت قناة "الكأس" القطرية أن الاتحاد الجزائر
ي لكرة القدم احتج
رسميا للجنة المنظمة لكأس العرب
بشأن واقعة شهدتها مباراة المنتخب الجزائر
ي في
مواجهة نظيره المصر
ي ببطولة كأس العرب
، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، أمس
الثلاثاء.
وقالت القناة عبر حسابها على تويتر: "قرر الاتحاد الجزائر
ي لكرة القدم
تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب
ببسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة
الجزاء لمنتخب مصر
"، وأرفق الحساب صورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من
الملعب.
وكان مدرب المنتخب الجزائر
ي، مجيد بوقرة، قد صرح بأن الحكم الأرجنتيني
فاكوندو تيو لم يكن في مستوى سمعة الفريقين الجزائر
ي والمصر
ي، وأضاف أن الحكم بالغ
في معاقبة لاعبي منتخب بلاده، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.
وعن احتلال المنتخب الجزائر
ي للمركز الثاني في ترتيب المجموعة، قال بوقرة
في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر
سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لهذا التصنيف، كون
مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات
الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.