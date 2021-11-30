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موعد مباراة مصر ولبنان في كأس العرب والقنوات الناقلة

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الثلاثاء، 30-11-2021 02:06 م
يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بمواجهة لبنان، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
تقام مباراة مصر ولبنان في تمام الثالثة عصرا، على ستاد الثمامة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف، و beIN Sports HD 2.
يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على منتخب لبنان في مباراة الغد، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وتوج منتخب مصر ببطولة كأس العرب مرة واحدة في تاريخه “عام 1992”، بينما لم يسبق منتخب لبنان الفوز  باللقب.
ويتواجد منتخب مصر في مجموعة قوية في كأس العرب، تضم الجزائر والسودان ولبنان.
يذكر أن آخر مباراة جمعت مصر ولبنان كانت في 2012 “ مواجهة ودية” وانتهت بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

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