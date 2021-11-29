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أبوتريكة يدعو«بي إن سبورتس» لعدم إذاعة مباريات لا تناسب الدين الإسلامي

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أبوتريكة يدعو«بي إن سبورتس» لعدم إذاعة مباريات لا تناسب الدين الإسلامي

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تريكة
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الإثنين، 29-11-2021 02:06 م
دعا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، المسلمين إلى التصدي لظاهرة برزت مؤخرا بملاعب الدوري الإنجليزي.
جاء ذلك خلال استوديو تحليلي لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، حيث قطع أبو تريكة الحديث حول الأمور الفنية للمباراة ليتطرق للحديث عن ظاهرة دعم المثليين جنسيا والتي شهدتها منافسات الجولتين الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي تمثلت بارتداء قادة الفرق العشرين لشارات بألوان قوس قزح، والتي تشير إلى دعم المثليين. ومن المنتظر أن تكرر هذه الظاهرة في الجولة الـ14 المقبلة.
وأوضح أبو تريكة في بداية حديثه أنه تعرض لموقف محرج حينما كان يشاهد إحدى مباريات الدوري الإنجليزي وإلى جواره ابنته، التي سألته عن الشارات الملونة التي ظهرت خلال المباراة، في إشارة إلى أعلام المثليين جنسيا.
ودعا أبو تريكة إلى التصدي إلى ظاهرة دعم المثليين جنسيا، مشيرا إلى أنها ظاهرة لا تناسب الدين الإسلامي ولا الفطرة الإنسانية السليمة، كما تمنى من إدارة قنوات "بي إن سبورتس" عدم إذاعة استوديوهات تحليلية للمباريات التي تتضمن دعما للمثليين جنسيا.
وشدد أبو تريكة على خطورة تسلل ظاهرة دعم المثليين إلى المجتمعات العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن قطر بصدد تنظيم كأس العالم 2022، وهو ما يستدعي أن تحترم الفرق والدول المشاركة احترام عادات وتقاليد الدول العربية والإسلامية.
 

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