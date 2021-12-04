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موعد مباراة منتخب مصر ضد السودان في كأس العرب اليوم

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افشة
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السبت، 04-12-2021 10:58 ص

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السودان، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ستاد رأس أبو عبود، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب.
ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السودان في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
كان منتخب مصر حقق الفوز على لبنان، الأربعاء الماضي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب.
وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السودانـ إن منتخب مصر سيسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب السوداني من أجل امتاع الجماهير المصرية، مشيرا إلى أن الفريق سيخوض اللقاء بحماس كبير لأنها ستكون الفرصة الأخيرة للمنتخب السوداني من أجل التأهل للدور المقبل.
أضاف كيروش: “لدينا المباراة الثانية في المجموعة أمام السودان، سنلعب من أجل الفوز والتحسن أكثر وأكثر، ولدينا احترام كبير للمنافس”.
أشار: "لم أقل أبدا أنني غير راضي عن الأداء في المباراة الماضية، على العكس تمامًا فأنا سعيد بما قدمه المنتخب في المباراة السابقة أمام لبنان، فقد أهدرنا العديد من الفرص وتألق حارس لبنان وأنقذ العديد من الفرص، وقدمنا مباراة جيدة جدا، سواء من الناحية الدفاعية والهجومية وفي مباراة السودان سنحاول التحسن أكثر وأكثر".
 

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