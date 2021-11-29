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في سرية تامة.. قرار عاجل من كيروش بعد وصول المنتخب قطر

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كيروش
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الإثنين، 29-11-2021 11:50 ص

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر  الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إقامة تدريبات الفراعنة فى قطر فى سرية تامة استعدادا لمواجهة لبنان الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات كأس العرب المقامة فى الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل .
ووصلت بعثة منتخب مصر فى الساعات الأخيرة من أول أمس السبت إلى الدوحة وعلى الفور توجه اللاعبون إلى مقر إقامة المنتخب وتم الخضوع لجميع إجراءات كورونا وإجراء مسحة طبية على المنتخب بالكامل .
ويسعى كيروش إلى فرض حالة من التركيز الكامل على المنتخب فى ظل الرغبة فى تحقيق المزيد من العروض القوية بمنافسات كأس العرب والتتويج باللقب .
واستقر كيروش على برنامج تدريب الفراعنة قبل مواجهة لبنان التى يراها صعبة ولن تكون سهلة فى ظل رغبة الفريق المنافس على الظهور بشكل قوى أمام المنتخب الوطني لتقديم ضربة بداية قوية في المسابقة ، وقرر كيروش الاعتماد على المحاضرات النظرية بجانب إقامة تدريب واحد للفراعنة يوميا فى الدوحة .
وشهدت الأيام الماضية دراسة قوية من قبل كيروش للمنتخب اللبنانى منافس مصر فى المباراة الأولى وضربة البداية لكأس العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه من خلال مشاهدة العديد من المباريات المسجلة للبنان .
 

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