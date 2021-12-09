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موعد مباراة منتخب مصر والأردن وقناة مصرية تعلن إذاعتها رسميًا

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المنتخب
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الخميس، 09-12-2021 11:13 ص

تنتظر جماهير الكرة المصرية مساء السبت المقبل، لمتابعة مباراة المنتخب أمام الأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وضمنت 8 منتخبات تأهلها ل دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي: قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت، المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الجنوب.

وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية وقناة أون تايم سبورت المصرية المفتوحة.

 

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